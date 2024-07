Radar – Magyar művész a világ legjobb férfi balett táncosa + videó

Megosztás itt:

Balázsi Gergő Ármin gyermekként még talán - mint minden kisfiú - focistának készült, de szép lassan elragadta a tánc, és a balett világa.

Már 14 évesen erős tudattal és akarattal állt leendő hivatása előtt. Ahogy sok táncos álma az operaház színpadja, úgy Gergő számár is ez volt a legnagyobb elérendő cél, és 4 évvel később már ott állt azon a bizonyos színpadon.

Gergőről köztudott, a mérhetetlen szakmai alázat, és egy különös hajtó erő, ami a táncban a tökéletesség felé hajtja.

Szinte minden főszerepet végig táncolt már. A legemlékezetesebb szerepek feleségéhez is kötik. Felesége Felméry Lili is kiváló balett táncos. A közös szakma lobbantotta fel a szerelmüket. Hivatásában felesége is segíti, de pozitív személyisége is.

Annak ellenére, hogy a sérülések Őt sem kímélik. Egy balett táncos számára a karrier végét is jelentheti egy-egy súlyosabb sérülés. De Gergő eddig mindig felállt, és táncolt. Jelenleg is bokasérüléssel küzd. Ennek ellenére táncol, és 8.-ik éve töretlenül Ő a vezető táncosa, principálja a Nemzeti Balett társulatának.

A legnagyobb szerepeket táncolta el eddig köszönhetően kitartásának és tehetségének. Több kitüntetés és cím birtokosa. 2019-ben Junior Prima Díjjal jutalmazzák, 2021-ben a Magyar Bronz Érdemkereszttel tüntetik ki. 2022-2023-ban az évad Etoile-ja, és most a balett táncosok legnagyobb elismerése is az Ővé, a Benois de la Danse díj.