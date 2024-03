Radar – Magyar filmek a HírTV-n + videó

Megosztás itt:

A film készítői is komolyabb felkészítésben vettek részt, hogy a katonai életet és történéseket pontosan tudják ábrázolni. Fordulat és konfliktus a történetben, hogy a főszereplő fiát is beveszik a seregbe, ahol férfivá kell válnia. Viszont ha szombat a nevetésé a főszerep. A Kojak Budapesten című vígjátékot vetíti a csatorna. A film egyik meghatározó szereplője a balerinából lett színésznő Esztergályos Cecília volt a Szélesvásznú történelem vendége, aki megosztotta a titkot, hogy a balerina érzékenysége mire is volt jó a színészi pályán. A történet szerint hatalmas a szenzáció, hiszen Budapestre érkezik a híres amerikai detektív, Kojak. A repülőtéren sikerül lelépnie a riporterek hada elől, de a szállodában már egy csinos szőke nő kémleli érkezését.

Röviddel Kojak Budapestre érkezése után egy különös bűntény történik. Elindul a nyomozás, amibe a világhírű nyomozó is besegít. A szélesvásznú történelemben az is kiderül, hogy a színésznő hogyan viszonyult a színészi pályához. Aki kellemes mozizással töltené a hétvégét, kapcsolódjon be szombaton, itt a Hír tv-n a filmes világba.