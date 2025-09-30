Radar – Magyar diákok a robotika világszínpadán + videó

Megosztás itt:

Koros Gábor Kálmán, a Tatai Református Gimnázium igazgatóhelyettese, informatika- és matematika szakos pedagógusa: "Szinte minden területen vannak nagyon jó eredményeink. A mostani robotprogramozási kategória nagyon kiemelkedő. Nemzetközi szinten dobogóra állni nem is egyszer, hanem kétszer is, az egy nagyon kiemelkedő eredmény. A robotprogramozás nagyjából 10 évvel ezelőtt indult nálunk. Amikor Kovács Ildikó tanárnő behozott egy ilyen LEGO robotot, egy EB3-as robotot, és mindenkinek megtetszett. A kollégák is és a diákok is ráharaptak. A 10 év során sikerült sok-sok robotot beszereznünk, pályát építenünk, infrastruktúrát hozzápárosítanunk, és ennek az eredménye, hogy most sikerült egy ilyen fantasztikus eredményt elérni."