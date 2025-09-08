Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 08. Hétfő Mária, Adrienn napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Monitor 20:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Radar

Radar - Magyar diák az Északi-sarkon + videó

2025. szeptember 08., hétfő 18:45 | Hír TV

Idén is képviselte hazánkat magyar gimnazista a világ egyik legnagyobb jégtörő hajóján tartott a Tudás jégtörője expedíción. Dezsér Enikő 15 évesen nyerte meg azt a versenyt, aminek főnyereménye egy hajókirándulás volt az Északi-sarkra.

  • Radar - Magyar diák az Északi-sarkon + videó

További híreink

Miért a szőlő az ősz legértékesebb gyümölcse?

Tömegtüntetés volt Zelenszkij ellen Ukrajnában

Krausz Gábor és Mikes Anna esküvője képekben – Galéria!

Ez fájni fog Magyar Péternek: Nagy Ervin elfeledkezett magáról, a Tisza-tervről kotyogott + videó

Nagy virághoroszkóp: most kiderül, melyik növény illik a legjobban a csillagjegyedhez!

Rengeteg híresség gratulált Krausz Gábor és Mikes Anna házasságához

Nawrocki megalázta az Európai Unuiót, rögtön kitört a botrány

Szoboszlai: Nagyon várom a példaképem, Ronaldo elleni mérkőzést!

Magyar Péter nagyot koppant

További híreink

Magyar Péter nagyot koppant

Az ukrán határőrök agyonlőttek egy menekülő hadkötelest + videó

A rendőrségi ügy lett Ruszin-Szendi Romulusz botrányos kötcsei megnyilvánulásából + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Tömegtüntetés volt Zelenszkij ellen Ukrajnában
2
A baloldali elemző kimondta: Orbán győzött, Magyar Péter elbukott Kötcsén
3
A rendőrségi ügy lett Ruszin-Szendi Romulusz botrányos kötcsei megnyilvánulásából + videó
4
Törés miatt ért véget a magyar sportoló számára a világbajnokság
5
Nagy Attila Tibor: Ha csak a két kötcsei beszéden dőlne el a választás, akkor a Fidesz megnyerné + videó
6
Terrortámadás rázta meg a sportpályát – robbanás a meccs közben
7
Tényi István emberölés előkészülete miatt jelentette fel Krúbit
8
Orbán Viktor megállíthatatlan - kötcsei beszéde a világsajtó figyelmében
9
Miért bizonyítja Magyar Péter nőügye, hogy alkalmatlan vezető?
10
Bayer show – Deutsch Tamás: Az ellenzék vezetői évek óta jobb Orbán Viktorok akarnak lenni Orbán Viktornál + videó

Legfrissebb híreink

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Radar - Remek minőségű az idei búza + videó

Radar - Remek minőségű az idei búza + videó

 A titok az időjárásban rejlik, de a jó minőségű liszt előállításához elengedhetetlen a szakértelem és a technológia fejlődése. Stábunk a Kunszentmiklósi malomban járt, ahol kiderült, hogyan dolgozzák fel az idei aratást, hogy prémium liszt kerüljön a boltok polcaira!
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!