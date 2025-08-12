Keresés

Radar – Lyme-kór: a vörös szőnyegtől a vidéki kertekig + videó

2025. augusztus 12., kedd 17:30 | HírTV

Justin Timberlake a turnék közepén, Avril Lavigne éveken át, Bella Hadid és Justin Bieber pedig világraszóló karrierjük csúcsán – mindannyian egy láthatatlan, apró támadóval küzdöttek: a Lyme-kórral.

  • Radar – Lyme-kór: a vörös szőnyegtől a vidéki kertekig + videó

A rajongók döbbenten olvashatták a vallomásokat a közösségi médiában: krónikus fáradtság, állandó ízületi fájdalom, koncentrációs nehézségek. És miközben a világ címlapjai a hollywoodi sztárok betegségéről szóltak, a kullancsok csendben végezték a dolgukat a magyar erdőkben, parkokban és kertekben is.

Dr. Lakos András infektológus szerint fontos helyretenni a félelmeket. 

"Nem olyan veszélyesek igazából, mint a közhiedelem tartja" – mondja a több évtizedes tapasztalattal rendelkező orvos. Egy kullancs körülbelül három évig élhet. Magyarországon körülbelül 25-30 kullancsfaj él, de mindössze egyetlen faj, a közönséges kullancs képes terjeszteni a Lyme-kórt és az agyvelőgyulladást.

Dr. Lakos András - Infektológus, Kullancsbetegségek ambulanciája: "A 90-es évek elejéig, valahogy úgy, akár évente 400 esetet is regisztráltak, az volt talán a csúcs Magyarországon. Most meg már sok-sok éve húsz alatt van, vagy húsz körül. Volt olyan év egy pár éve, amikor összesen 6-ot az egész országban. Maga ez a kullancs, amit olyan veszélyesnek tartunk, ez vonul észak felé, ott tényleg egyre több van.">>

Az agyvelőgyulladás komoly betegség, magas lázzal, fejfájással, hányással és idegrendszeri tünetekkel járhat, de a szakember szerint itthon évek óta húsz alatt van az éves esetszám.

A Lyme-kór ezzel szemben sokkal gyakoribb – de jóval kevésbé félelmetes, mint ahogy a hírneve sugallja.

 

