2025. 08. 07. Csütörtök
Radar – Letartóztatásban a gönyűi késelő + videó

2025. augusztus 07., csütörtök 17:32 | HírTV

A fiatal fiú titkos csetpartnerét beavatta a terveibe, hogy megöli szüleit, mert haragszik rájuk. Kristóf maga hívta ki a rendőröket hétfőn hajnal 2-kor, hogy megölte az anyját, a nagymamáját pedig megsebesítette.

  • Radar – Letartóztatásban a gönyűi késelő + videó

Kristóf rendezett családi körülmények között élt, az iskolában is jól teljesített. Tettére még keresik az okokat a hatóságok. Ha Kristóf már nagykorú lenne, akkor akár életfogytiglant is kaphatna. A helyieket sokkolta az eset, békés családként ismerték a késsel támadó kamaszt és a szüleit. A pszichológus szerint, a fiú frusztrált lehetett és akár mentális problémákkal is küzdhetett, ezek összessége vezethetett a tragédiához. A szakértő elmondása szerint, Kristófnak segítségre van szüksége. A késelő kamaszt több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérletével gyanúsítják.

