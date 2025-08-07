Radar – Letartóztatásban a gönyűi késelő + videó

Megosztás itt:

Kristóf rendezett családi körülmények között élt, az iskolában is jól teljesített. Tettére még keresik az okokat a hatóságok. Ha Kristóf már nagykorú lenne, akkor akár életfogytiglant is kaphatna. A helyieket sokkolta az eset, békés családként ismerték a késsel támadó kamaszt és a szüleit. A pszichológus szerint, a fiú frusztrált lehetett és akár mentális problémákkal is küzdhetett, ezek összessége vezethetett a tragédiához. A szakértő elmondása szerint, Kristófnak segítségre van szüksége. A késelő kamaszt több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérletével gyanúsítják.