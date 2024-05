Radar – Legendás autók a forma-1 kiállításon+ videó

Megosztás itt:

Átugrottunk Bécsbe, no nem egy virslire, hanem Madrid után ide költözött át a Forma-1 utazó kiállítása. Itt látható például Romain Grosjean 2020-as bahreni balesete után a kettétört, szétégett autó.

A Forma-1-es pilóta így nyilatkozott a stábnak: "Mindenki azt hitte, hogy nem fog élve kijutni onnan. Körülbelül 200 kilométer per órás sebességgel csapódott a korlátnak és 67g erőhatás érte, ami a testtömegének a 67-szerese. Én Forma 3-as szintig versenyeztem, ott egy kanyarban 4g erő ér, de a Forma 1-ben is - normál esetben - legfeljebb 6. Láthatjuk, mennyire biztonságosak lettek az autók, a glória is szinte ép, pedig néhány éve még vita volt róla, bevezessék-e."

Egy pilóták feje felett bevezetett titánkeret akár 12 tonnás erőhatásnak is képes ellenállni. Grosjean így megúszta kisebb égési sérülésekkel a bokáján és a kézfejen. Bár Forma-1-es karrierje idő előtt véget ért, más szériában azóta is versenyez.

Néhány évtizede még sokkal veszélyesebb volt az autó-motorsport. A 10-szeres grand prix győztes Gerhard Berger szintén szenvedett horrorbalesetet.

Az osztrák pilótának azonban egy szebb emlékeket idéző járművére bukkanunk. Az ikonikus Ferrarit még Enzo Ferrari 1988 augusztusában bekövetkezett halála előtt építettek. Mindössze 1 hónappal később Berger pedig csodát tett, megnyerte az Olasz Nagydíjat, és negyedik elsőségét a Ferrari-főnöknek ajánlotta.