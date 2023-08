Radar – Leégett paradicsom

Megosztás itt:

A több ezer evakuált lakos számára átmeneti szállásokat alakítottak ki, és a nemzeti gárda segítsége mellett elindult a civil összefogás is. Sokan még családtagjaikat keresik, azonban a leégett területnek eddig csak töredékét tudták átkutatni.

Napokkal a tűzvész után a tűzoltók még mindig küzdenek a felgyulladt tűzzel, és kutyákkal kutatnak a város elszenesedett romjai között áldozatok után, miközben a túlélők és a hatóságok a katasztrófa utóhatásaival küszködnek.

A sziget nyugati oldalát és Lahiana történelmi városát szinte teljesen elvágták, csak az autópályán tudtak menekülni az emberek, sokan pedig az óceánba menekültek a füst és a lángok elől.

Hétvégén megnyitott egy segítőközpont, ahol az evakuáltak eltűnt családtagjaik után érdeklődhetnek. Egy férfi a közösségi médiában is keresi kilenc eltűnt rokonát, akikről még semmi hír nincs.

Egy gimnázium is átmeneti szállássá alakult az elmúlt napokban, és még az előtte fekvő füves területeken is családok laknak. Ez a nyolc hónapos kismama is itt rendezkedett be.