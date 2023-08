Radar - Lángokban a világ

Megosztás itt:

Görögországban az orkán erejű szél által gerjesztett erdőtűz hétfőn egy ember életét követelte. A hatóságok pedig újabb tüzek kockázatára figyelmeztettek több régióban.

Az országban egyébként is gyakoriak a nyári erdőtüzek, de az utóbbi években a szokatlanul száraz és szeles időjárás miatt még súlyosabbá váltak, amelyet a tudósok az éghajlatváltozással hoznak összefüggésbe.

Brit Columbiában már a katonaságot is bevetették a terjedő erdőtüzek megfékezésére, és eddig 35 ezer ember evakuálását rendelték el. Az államban veszélyhelyzetet hirdettek, megtiltották a nem létfontosságú utazásokat, hogy a tűz elől menekülőket és a tűzoltókat el lehessen szállásolni.

Kanada-szerte már mintegy 140 ezer négyzetkilométernyi terület égett le, és a füstfelhő az Egyesült Államok keleti partját is eléri. A füst pedig - az öngerjesztő folyamat részeként - csak tovább súlyosbítja a klímavészhelyzetet.

Az erdő- és bozóttüzek Kanada déli határának túloldalán is egyre súlyosabbak az aszály miatt. Washington államban és a Csendes-óceán nyugati partvidékén is küzdenek a lángokkal a tűzoltók. Washington államban két nagyobb tűz együtt több mint 20 ezer hektárnyi erdőt emésztett fel, és több mint száz épületet pusztított el, egy ember pedig meghalt, és itt is megkezdték az evakuációt.

Olaszországban is a szélsőséges időjárás élvonalába került, itt épp egy újabb hőhullám, a Néró okoz állandó 38 fok feletti hőmérsékletet.

A spanyol tűzoltók még mindig küzdenek a lángokkal Tenerife szigetén, ahol egy hete tombolnak az erdőtüzek. A múlt kedd éjjel keletkezett tűz eddig mintegy 12 800 hektárnyi erdőt pusztított el Spanyolország legmagasabb csúcsát körülvevő nemzeti parkban, de a hatóságok szerint a legrosszabbon már túl vannak.

