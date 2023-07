Radar - Lángok pusztítják az üdülőhelyeket

Megosztás itt:

Görögországban több mint egy hete tombolnak erdőtüzek, a tűzoltók még mindig több fronton küzdenek a lángokkal.

Egy Twitterre felkerült videón az látható, ahogy egy tűzoltó repülőgép tűzoltás közben egy manővert követően a pilóták elveszítik a gép fölött az irányítást, és egy domboldalnak csapódnak.

Az utóbbi napokban három ember meghalt, és turisták ezreit kellett evakuálni.

Drámai a helyzet Palermóban is, erdőtüzek kerítették be a várost. A szigeten több száz tűzoltó érkezett az egész Olaszország területéről. A hőmérséklet más a 47 celsius fokhoz közelített hétfőn, a sziget keleti részén.

Pokoli tűz pusztít Horvátországban is. Dubrovnik környékén csaptak fel a lángok, több lakost is evakuáltak. Jelenleg mintegy 150 tűzoltó dolgozik a lángok megfékezésén, a helyzetet nehezíti az erős szél is.