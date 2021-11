Megosztás itt:

Másodpercek alatt megtörténhet a baj. Ezt már Milovics Mónika is jól tudja, aki november elején veszítette el otthonát, miután velencei háza egy tűzeset miatt a lángok martalékává vált. A háromgyermekes anyuka lányaival most egy kis apartmanban él. A tragédia híre hamar bejárta a várost, így a háromszoros olimpiai bajnok Kovács Katalin nevével fémjelzett Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia is próbált enyhíteni a család fájdalmán.