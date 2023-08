Radar - Különleges koncertet ad a Mandoki Soulmates

Megosztás itt:

A Mandoki Soulmates főpróbáján jártunk. Leslie Mandoki, a magyar származású zenész producer és lélektársai augusztus 18-án, este 7 órakor ugyanis újra színpadra lépnek Budapesten a bazilika előtt.

Ahogy már megszokhattuk, világhírű zenésztársaival, mint John Helliwell, Nick van Eede, Till Brönner, Richard Bona, Bill Evans, Tony Carey, Mike Stern, Al Di Meola, Randy Brecker, közösen állanak majd színpadra.

Ezúttal a Bartók Béla nyomán készített Magyar képek című albuma is színpadra kerül, mely idén aranylemezes lett. A világhírű zenészek mellett most olyan magyar kiválóságokkal is találkozhat a közönség, mint Ákos, Mező Misi, Caramel, Pápai Joci, Takáts Tamás, valamint Zséda.

Leslie Mandoki szerint a zene összeköti az embereket, hidat épít közöttük. Aki eljön a koncertre, az mindenképpen pozitív hangulatú, szívből jövő dalokra számíthat.