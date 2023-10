Radar - Közel-keleti fanatizmus szemben a nyugati toleranciával

Megosztás itt:

A tüntetések egyre több városban, egyre nagyobb tömegeket vonzanak, a nyugati kormányok pedig jórészt tehetetlenül kénytelenek tűrni.

Legalább 300 halálos áldozata van egy gázai kórházat ért keddi rakétatámadásnak. A Hamász Izraelt teszi felelőssé a háborús bűncselekményért, azonban az izraeli védelmi erők szerint egy ISIS-bomba okozta a tragédiát.

A Hezbollah libanoni katonai szervezet szerdára meghirdette a példátlan harag napját, míg a Hamász felhívást intézett a világ minden iszlám érzelmű emberének, hogy vonuljanak az utcára.

A támadást a Nyugat és az arab világ is elítélte. A palesztinbarát közösségek pedig tiltakozást szerveztek több városban is. Izrael törökországi és jordániai nagykövetségein, valamint az Egyesült Államok libanoni nagykövetségénél is. Bejrútban azt skandálta a tömeg, hogy halál Izraelre és halál az Egyesült Államokra. De a jórészt palesztin lakta Ciszjordániában is utcai zavargások törtek ki.

Kitanics Márk kriminálpszichológussal a fokozódó indulatok hátteréről beszélgettünk.

Borítókép: tüntetés Egyiptomban (fotó: Islam Safwat/Bloomberg - Getty Images)