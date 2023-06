Radar – Korfball: sport és nevelőeszköz

Megosztás itt:

A korfball egy 110 éves múltra visszatekintő holland eredetű játék. Azon kevés sportágak egyike, amely vegyes, tehát lányok és fiúk egy csapatban, együtt küzdenek a pontokért. A másik különlegessége, hogy nem lehet a labdát vezetni, sem futni vele, tehát összjátékra neveli a gyerekeket.



Mindig nagyon motivált és minket is próbál minél jobban motiválni, és legjobban felkészíteni úgymond a mérkőzésekre, és neki inkább az a lényeg tényleg, hogy tudjunk csapatban együtt dolgozni és jól érezzük magunkat, nem feltétlen csak a győzelem minden esetben – mondta Soós Eszter Viktória, a VSD Dunakeszi korfball játékosa.



Dunakeszin a testnevelés órák keretében minden kisiskolás megismerkedhet egy olyan sportággal, amely korábban nem volt elérhető. Ez az önkormányzat, a helyi egyesület és az oktatási intézmények közös összefogásának köszönhető.



Itt nem az eredmény számít. Amikor valaki betalált a kosárba, nem a pontokat számolták, hanem egy-egy puzzle darabot kaptak a gyerekek, mígnem ki tudták rakni a teljes képet. Egy klasszikust idézve: a játékot nem lehet megnyerni, csak játszani.



Folyamatosan bővül a Városi Sportegyesület, így a korfball is. Mára több mint 3000 gyermek mozog rendszeresen Dunakeszin, ahol júliusban a 15 éven aluliak korfball Európa-bajnokságát is rendezik. Ebben a korosztályban hazánk 2 éve aranyérmet nyert.