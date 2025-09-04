Radar – Könyvbemutatót tartott a 100 éves a Kincsem Park + videó

Megosztás itt:

Krebs András, ügyvezető-helyettes, Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégia Kft.: "Olvasmányos könyvet szerettünk volna létrehozni. Ma már azért 2025-ben kevesebben olvasnak könyvet, mi kevesebbet olvasunk könyvet, és igyekeztünk egy képeskönyvet, egy albumot létrehozni sok-sok fotóval, olyan fotókkal is, ami még nekünk is akár még úgy lehet. Több fejezetre tagoltuk a könyvet, hogy bármikor letehető legyen. Szakmailag teljesen megalapozott, de egy mai kor számára elfogadható, olvasmányos könyv született. Két nagy részből áll, az egyik a 100 év történetét dolgozza föl, a másik nagy részben pedig felkért írók, szakemberek, sportújságírók írták le a gondolataikat a lóversenyről, a Kincsem Parkról."

Eper Márton kollégánk gondolatai is olvashatóak a 100 éves a Kincsem Park c. könyvben. Marci sportújságíróként kezdte pályafutását, és évek óta megméreti magát az ügetőszilvesztereken.