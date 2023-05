Megosztás itt:

A produkcióban az alkotók összesűrítették a koncertet, a vígjátékot, a stand up-ot és a nézői interakciót is. Belestünk a látványában és hangzásában is világszínvonalú darab egyik utolsó próbájára a bemutatója előtt, és megtudtunk pár kulisszatitkot is a darab létrejöttével kapcsolatban.