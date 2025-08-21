Keresés

Radar

Radar – Kitüntetést kapott Rubint Réka + videó

2025. augusztus 21., csütörtök 17:30 | HírTV

Rubint Réka szenvedéllyel él. Ez pedig munkájában is meghatározó erő, hiszen több száz embert kell egyszerre motiválnia és mozgásba lendítenie.

  • Radar – Kitüntetést kapott Rubint Réka + videó

Reggeli műsorunkban Réka azt is elmesélte, hogy a kemény munka mellett férje támogatásának köszönheti, hogy eljutott idáig. Réka életében is voltak válaszutak, szünetek és mélypontok, amelyek végül még nagyobb lendültet adtak életének.

A Magyar Ezüst Érdemkeresztet kiemelkedő, példamutató tevékenység elismerésére adják, amelyet a nemzet szolgálatában, az ország fejlődésében vagy az egyetemes emberi értékek gyarapításában fejtettek ki a kitüntetettek. Réka soha nem gondolta, hogy egyszer ilyen elismerésben lehet része.

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

 Galambok mindenütt jelen vannak a városokban, a történetüket azonban csak kevesen ismerik. Bár sokan bosszantónak tartják a koszos, kéregető tollas lakókat, szerepük a városi ökoszisztémában és az emberi történelemben jóval összetettebb, mint elsőre gondolnánk.
