Radar – Kitüntetést kapott Rubint Réka + videó

Reggeli műsorunkban Réka azt is elmesélte, hogy a kemény munka mellett férje támogatásának köszönheti, hogy eljutott idáig. Réka életében is voltak válaszutak, szünetek és mélypontok, amelyek végül még nagyobb lendültet adtak életének.

A Magyar Ezüst Érdemkeresztet kiemelkedő, példamutató tevékenység elismerésére adják, amelyet a nemzet szolgálatában, az ország fejlődésében vagy az egyetemes emberi értékek gyarapításában fejtettek ki a kitüntetettek. Réka soha nem gondolta, hogy egyszer ilyen elismerésben lehet része.