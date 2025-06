Radar – Kisbuszra gyűjt a Bethesda + videó

Megosztás itt:

Zsombok Ágnes, Zsombor édesanyja: "Igazából van, hogy naponta többször is meg kell tennünk ezt az utat a másik épületekben, mert Zsozsónak robotterápiára is szüksége van, ahogy a mozgását fejlesztik, és például ma reggel két vizsgálaton is részt vettünk, egy röntgen- és egy ultrahangvizsgálaton is, és ezért is sétáltunk át a másik épületbe.

És mindennap akár lehet egy vizsgálat nem biztos, de fejlesztéshez van, hogy mindennap van robotterápia. Nagyban megkönnyíteni a helyzetünket, hogyha lenne egy kis busz, ami átvinné a gyerekeket, mert sokkal biztonságosabb és gyorsabb is lenne."