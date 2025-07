Radar – Kiderült, milyen minőségű búzát sikerült idén aratni + videó

Megosztás itt:

Nagy Attila, elnök, ikladi mezőgazdasági szövetkezet: "Az eddigi időszakban, gyakorlatilag folyamatosan tudtunk haladni az aratással. Némi időjárás nehezítő körülmények azért fölmerültek, tehát most a jelen pillanatban is szemelt ki az eső, tehát ilyen időjárási körülmények miatti leállásaink voltak, de egyébként gyakorlatilag egy hónapja tart az aratás itt nálunk."

Nehézségek persze idén is bőven akadtak, hiszen az időjárás szeszélyessége most sem kímélte a gazdákat, de a jelek szerint a búza minősége így is kiváló lesz.