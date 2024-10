Radar – Kiállítás nyílt a Himnuszpályázat 1844 előadássorozat keretében + videó

Megosztás itt:

Amikor Csabdiba került akkor a lelkipásztor legfontosabb feladata az igehirdetés és a gyülekezeti élt felélénkítése volt. A Krisztus a nemzet megváltója programsorozat részeként mutatták be a matyót egy megújult formában.

Csókay András professzor is számos helyen tartott már előadásokat a Krisztus a tudomány megváltója szabadegyetem részeként. Ehhez kapcsolódik a Hímezz Magyarra Mozgalom is. Nem mindennapi utat járt be maga a református lelkész is.

A matyó és a nemzeti himnuszunk egyidősek. A 200 éves matyó öleli körbe a 200 éves himnuszt. A magyar hagyományok iránti szeretet elengedhetetlen, hogy megalapozott ismereteken alapuljon.