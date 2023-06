Radar – Kézzel-lábbal harangozó

Megosztás itt:

Szedlák Józsefné az ország utolsó kézzel harangozója. Mint meséli, ő itt született a faluban, a felmenői is, mindenki itt született, itt élt, itt dolgozott. A szépapja is harangozó volt.



Ilonka néni 60 éve kongatja a harangokat. Már gyermekként is segített szüleinek, nagyszüleinek a terényi református templom körül, ugyan egészen kicsiként megtanították harangozni, de akkoriban még csak a takarításból, díszítésből vette ki a részét elsősorban.



Amikor a papa 2011-ben elköltözött, akkor magasba, akkor végül is a mamával maradtunk ketten, és akkor közösen végeztük ki, mikor ért rá előzőleg, meg ugye csak kicsikét besegítettem, amikor éppen valaki elment, mert a határban dolgoztunk, és ha éppen nem jöttek akkor haza déli harangszóra, akkor ugye én harangoztam – mesélte Ilonka néni.