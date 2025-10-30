Keresés

2025. 10. 30. Csütörtök
Radar – Kevesebb kör - szakorvostól szakorvosig, papírok nélkül + videó

2025. október 30., csütörtök 18:22 | HírTV

Október elején új fejezet kezdődött a magyar egészségügyben: átalakult a beutalók rendszere, és már a szakorvosi kontrollhoz is új szabályok léptek érvénybe. De mit jelent ez a betegeknek a mindennapokban, és hogyan segít az új digitális időpontfoglaló rendszer? Dr. Surján Orsolya országos tisztifőorvos segít eligazodni.

  • Radar – Kevesebb kör - szakorvostól szakorvosig, papírok nélkül + videó

Dr. Surján Orsolya országos tisztifőorvos, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ vezetője szerint a változás nem elszigetelt lépés, hanem egy hosszabb folyamat része.

A rendszer már egy éve segíti azokat, akik telefonon keresztül szeretnének időpontot foglalni, és most újabb szintre lépett a fejlesztés. Az elmúlt hónapokban ugyanis kiderült: a betegek közül sokan nemcsak új vizsgálatra, hanem kontrollidőpontra is szeretnének így jelentkezni, ez azonban eddig technikailag nem volt lehetséges.

