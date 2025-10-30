Radar – Kevesebb kör - szakorvostól szakorvosig, papírok nélkül + videó

Megosztás itt:

Dr. Surján Orsolya országos tisztifőorvos, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ vezetője szerint a változás nem elszigetelt lépés, hanem egy hosszabb folyamat része.

A rendszer már egy éve segíti azokat, akik telefonon keresztül szeretnének időpontot foglalni, és most újabb szintre lépett a fejlesztés. Az elmúlt hónapokban ugyanis kiderült: a betegek közül sokan nemcsak új vizsgálatra, hanem kontrollidőpontra is szeretnének így jelentkezni, ez azonban eddig technikailag nem volt lehetséges.