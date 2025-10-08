Radar – Két szúrás, egy élet + videó

Megosztás itt:

A Pécsi Ítélőtábla helybenhagyta a Pécsi Törvényszék ítéletét, így változatlanul maradt a 12 év szabadságvesztés és a 10 év közügyektől eltiltás.

Az ügy érdekessége, hogy a vádlott, B. Arnold az elsőfokú eljárás alatt magabiztos volt, nyíltan vállalta arcát, a másodfokú tárgyaláson viszont már nem járult hozzá, hogy felismerhető képfelvétel készüljön róla.

A viták egyre hevesebbek lettek, sokszor tettlegességig fajultak. 2022. november 29-én este bekövetkezett a tragédia. B. Arnold egyszer fültájékon, egyszer pedig tarkón szúrta Dorinát. A sértett a szúrást követően azonnal az ágyra esett, a túlélésre esélyese sem volt a 26 éves nőnek.

A mánfai gyilkosság ügyében készült teljes riportunkat a 22 óra 30 perckor kezdődő Riasztás című bűnügyi műsorunkban láthatják.