Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 08. Szerda Koppány napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Monitor 20:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Radar

Radar – Két szúrás, egy élet + videó

2025. október 08., szerda 17:50 | HírTV
ítélet Mánfa gyilkosság

Ítélet született a mánfai gyilkosság ügyében. Az egykori idegenlégiós, B. Arnold, hidegvérrel végzett egykori párjával – kétszer is megszúrta a fiatal nőt, aki a helyszínen életét vesztette. A férfi szerint mindez baleset volt, de a bíróság másként látta.

  • Radar – Két szúrás, egy élet + videó

A Pécsi Ítélőtábla helybenhagyta a Pécsi Törvényszék ítéletét, így változatlanul maradt a 12 év szabadságvesztés és a 10 év közügyektől eltiltás.

Az ügy érdekessége, hogy a vádlott, B. Arnold az elsőfokú eljárás alatt magabiztos volt, nyíltan vállalta arcát, a másodfokú tárgyaláson viszont már nem járult hozzá, hogy felismerhető képfelvétel készüljön róla.

A viták egyre hevesebbek lettek, sokszor tettlegességig fajultak. 2022. november 29-én este bekövetkezett a tragédia. B. Arnold egyszer fültájékon, egyszer pedig tarkón szúrta Dorinát. A sértett a szúrást követően azonnal az ágyra esett, a túlélésre esélyese sem volt a 26 éves nőnek.

A mánfai gyilkosság ügyében készült teljes riportunkat a 22 óra 30 perckor kezdődő Riasztás című bűnügyi műsorunkban láthatják.

 

További híreink

Házi olvasmányok kvíz: vajon Ön hány kérdésre tudja a választ?

Magyar Péter letagadta, de képviselője szerint vizsgálják a tiszás adatszivárgást + videó

Szerelmük az égben köttetett: ezek a csillagjegyek tökéletesen összeillenek!

Bayer Zsol: Na végre!

"Elegancia és magabiztosság minden részletben" - Palvin Barbi ismét lenyűgözte rajongóit

Orbánék győztek, Pottyondy rájött, nincs kormányváltó hangulat, Magyar Péternek meszeltek

Merkel szavai után hisztizni kezdett Vadai Ágnes és rákontrázott a hazai baloldal egyik kedvenc teóriájára + videó

Példátlan válsághelyzet a Ferrarinál: távozik Charles Leclerc?

Varga Judit visszatér a közéletbe? + videó

További híreink

Varga Judit visszatér a közéletbe? + videó

Lázár János: Bomba-bejelentés! Autóipari óriásgyár épül Pécsen – Kellett az M6!

Rossz hírrel forrázta le a németeket Friedrich Merz

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Lázár János: Bomba-bejelentés! Autóipari óriásgyár épül Pécsen – Kellett az M6!
2
Az olasz kormánypártok szerint az EP Orbán Viktornak akart üzenni Salis felmentésével + videó
3
LELEPLEZÉS! Fizetett aktivista Hadházy: Nem korrupcióellenes hős, csak politikai eszköz!
4
Varga Judit visszatér a közéletbe? + videó
5
Bundázás! Tisza Párt: Előválasztási színjáték, kirakatbábuk garantálják a győzelmet!
6
Pofátlanság! Antifa terrorista és Magyar Péter is megbújt a mentelmi jog mögött!
7
EXTRÉM FENYEGETÉS: Tomahawk rakétát kaphat Ukrajna – Fokozatos eszkaláció várható! + videó
8
Személyes üzenet! Menczer: Hazugságok és árulás – Magyar Péter elárulta a családját! + videó
9
Trump aggódik, Putyin keményen reagál: A Tomahawk rombolná a kapcsolatokat! + videó
10
Magyar Péter letagadta, de képviselője szerint vizsgálják a tiszás adatszivárgást + videó

Legfrissebb híreink

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Radar – Csobánc szarvasbőgés idején

Radar – Csobánc szarvasbőgés idején

 Október a szarvasbőgés ideje. Illés Peti kollégánk utánajárt, hogy mire figyeljenek az autósok és a túrázók, ha erdős területen közlekednek. Jó tudni, hogy a távolsági fényszóró megdermesztheti a vadat, ezért a szakemberek a hangjelzés használatát javasolják.
Radar – Történelmi csúcson a bitcoin + videó

Radar – Történelmi csúcson a bitcoin + videó

 Új történelmi csúcsra ért a Bitcoin árfolyama: egyetlen érme értéke már meghaladta a 125 ezer dollárt, vagyis nagyjából 46 millió forintot. A digitális pénz, amely a 2008-as válság utáni bizalmatlanságból született, ma már a világ pénzügyi térképének megkerülhetetlen szereplője.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!