Radar – Kell -e terrorizmus miatt aggódni a párizsi olimpián? + videó

Somkuti Bálint kutató, Mathias Corvinus Collegium: "Manapság az új típusú terrorizmusban nem a minőségi célpontokra mennek rá hanem a minél nagyobb pusztításra, mert alapvetően a közönséget a résztvevőket célozzák. Minél nagyobb a halottak száma minél nagyobb látványosabb annál nagyobb média hatást tudnak vele elérni."

Több tízezer katonával és rendőrrel készülnek a franciák a párizsi olimpiára a terrorveszély miatt.

Az esemény ne legyen megzavarható, a sportesemények helyszínére csak azok juthassanak be akik ténylegesen vagy ott dolgoznak akár kiszolgáló személyzetként akár vendégként vagy maguk a sportolók. A másik résznél pedig a közönségnek a védelme, amelyben minden olyan található amit tömegrendezvényeken vagy a repülőtéren megszokhattunk.

Franciaország az elmúlt években számos támadás célpontja volt, a legutóbbi nyolc terroresemény az Iszlám Államhoz kötődik, a francia belügyminiszter azonban arra kérte az embereket, hogy ne dőljenek be a fenyegetéseknek és ne féljenek.

Somkuti Bálint: "Attól tartok én jelenleg hogy a magas felkészültség miatt nem fognak bejutni a támadók, az események helyszínére viszont az odavezető útvonalakon megkísérelnek egy terrortámadást. "

A fokozott előkészületek miatt szinte lehetetlen terrorcselekménnyel megzavarni a párizsi olimpiát, a nagyívű terveknek azonban gátat szabhatnak a szigorúbb biztonsági intézkedések.

Az utóbbi napokban felmerült az is, hogy az olimpia megnyitóünnepségén a terrorveszély miatt mégsem vonulnak fel hajókkal a sportolók a Szajnán. Amennyiben a tervezett forgatókönyv valósul meg, akkor már egy héttel az esemény előtt jelentős területek zárnak le a forgalom elől. A ceremónia napján pedig több órára lezárják a Párizs feletti légteret, ami példa nélküli a repülés történetében.

Napi Aktuális című műsorunkban Németh Balázs a tavaly megrendezett budapesti atlétikai világbajnokság biztonsági intézkedéseiről beszélt. "Nálunk itt Budapesten az atlétikai vb-n több mint 50 hivatalos helyszín volt, a reptértől azokon a szállodákon át ahol a sportolók laktak, 11 szálloda a hatóságok végignézték melyik szállodában melyik ország válogatottja lakik masfajta napi jelenlét kellett ahol az izraeli vagy amerikai csapat lakott vagy más válogatottnál ot lazábbak voltak a szabályok."

Jelentősen megnövelték a biztonsági készültséget a Paris Saint-Germain és az FC Barcelona labdarúgócsapatának szerdai, párizsi Bajnokok Ligája-mérkőzése előtt. Spanyolországban is fokozták a készültséget a mérkőzések idejére, a terrorfenyegetettségi szintet az ötös skálán négyesre emelték. Németország is fokozza a biztonságot a nyári foci-eb előtt, például visszavezetik a szárazföldi határellenőrzést is.

A Moszkva melletti kulturális központban történt támadást az Iszlám Állam vállalta magára a melyben 144 ember vesztette életét.

A 2024-es párizsi olimpiát július 26.-a és augusztus 11.-e között rendezik. A szakemberek pedig mindent megtesznek azért, hogy minden résztvevő biztonságban élvezze a sporteseményt.