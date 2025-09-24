Radar – Kegyetlen csecsemőgyilkosság Lovászpatonán + videó

Megosztás itt:

A vádlott 2009 óta élettársi és 2013 óta házastársi viszonyban élt G. Zoltánnal, kapcsolatukból 2023-ig 6 gyermek született. Mind a hatukat kiemelték a családból, majd gyámhatósági nevelésbe helyezték.

G. Zoltánné vádlottat gyermekének az elvesztése rendkívül megviselte, így elhatározta, hogy több gyermeket már nem vállal, nem akarja még egyszer átélni azt, hogy a gyermekeit elveszik tőle. A vádlott azonban a 2023. évben ismét terhes lett, ezért 2023. június 20. napján Pápán a kórház nagy terhességmegszakításon jelentkezett, ahol nőgyógyászati vizsgálat keretében megállapították, hogy a magzatnál több mint 12 hetes, egy abortuszra a tekintetében nincs lehetőség. Ezért a vádlott figyelemmel arra, hogy ekkor már tisztában volt azzal is, hogy a gyermekei nevelésbe veszik, el fogják tőle venni. Elhatározta, hogy a fennálló terhességét mindenki előtt letagadja, a születendő sértett gyermeket nem fogja megtartani, és azt sem fogja hagyni, hogy tőle a gyermekét elvegyék. Megerősítette a vádlott azon elhatározását, hogy a születendő sértett gyermeket nem fogja megtartani.