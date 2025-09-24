Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 24. Szerda Gellért, Mercédesz napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Monitor 20:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Radar

Radar – Kegyetlen csecsemőgyilkosság Lovászpatonán + videó

2025. szeptember 24., szerda 17:30 | HírTV

2024. január 24-én találta meg a rendőrség a nő házának kertjében holtan a gyermeket, aki 2023 Szenteste született.

  • Radar – Kegyetlen csecsemőgyilkosság Lovászpatonán + videó

A vádlott 2009 óta élettársi és 2013 óta házastársi viszonyban élt G. Zoltánnal, kapcsolatukból 2023-ig 6 gyermek született. Mind a hatukat kiemelték a családból, majd gyámhatósági nevelésbe helyezték.

G. Zoltánné vádlottat gyermekének az elvesztése rendkívül megviselte, így elhatározta, hogy több gyermeket már nem vállal, nem akarja még egyszer átélni azt, hogy a gyermekeit elveszik tőle. A vádlott azonban a 2023. évben ismét terhes lett, ezért 2023. június 20. napján Pápán a kórház nagy terhességmegszakításon jelentkezett, ahol nőgyógyászati vizsgálat keretében megállapították, hogy a magzatnál több mint 12 hetes, egy abortuszra a tekintetében nincs lehetőség. Ezért a vádlott figyelemmel arra, hogy ekkor már tisztában volt azzal is, hogy a gyermekei nevelésbe veszik, el fogják tőle venni. Elhatározta, hogy a fennálló terhességét mindenki előtt letagadja, a születendő sértett gyermeket nem fogja megtartani, és azt sem fogja hagyni, hogy tőle a gyermekét elvegyék. Megerősítette a vádlott azon elhatározását, hogy a születendő sértett gyermeket nem fogja megtartani.

 

További híreink

Pánik az iskolákban: fertőzés döntötte le a diákokat

Macron New York szégyene: rendőrök alázzák meg a francia királyfit Trump miatt – videón a nevetséges bukta

Jákob Zoli helyett Bebe oldalán találta meg a boldogságot A Nagy Ő sztárja

Lionel Messi üzent, ezt Yamal nem teszi zsebre az Aranylabda-gála után

A Mars belép a Skorpió jegyébe: 4 csillagjegynek hatalmas teremtő erőt hoz

Zelenszkij megdöbbentő kijelentést tett, ez mindent megváltoztathat

Durva vád Magyarországgal szemben: vérbosszút emleget az antifa politikus + videó

Újabb nagyon rossz hírt kapott, nagy bajban a Barcelona

Váratlan fordulat a magyar-szerb barátságban - Ez az, amire Brüsszel nem számított

További híreink

Váratlan fordulat a magyar-szerb barátságban - Ez az, amire Brüsszel nem számított

Origo: Zelenszkij őrült kijelentést tett

Itt az újabb vérlázító ügy – újabb botrány tört ki Ursula von der Leyen körül

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Kollégánk hiába szembesítette a tényekkel Ilaria Salist, neki csak gyalázkodásra futotta + videó
2
Gyomorforgató dologra hívta fel a figyelmet Kocsis Máté a magát áldozati pózba vágó Majkával kapcsolatban + videó
3
Megtámadták a Hír TV stábját Párizsban + videó
4
Itt az újabb vérlázító ügy – megint botrány tört ki Ursula von der Leyen körül
5
„Puccskísérlet” – Kocsis Máté szerint egy, az állammal szembeni brutális támadás történt, aljas vádakkal + videó
6
Diáklányt fogdosott a buszon egy férfi a fővárosban, de nem úszta meg a zaklató
7
Origo: Zelenszkij őrült kijelentést tett
8
Durva vád Magyarországgal szemben: vérbosszút emleget az antifa politikus + videó
9
Trump szerint van rá esély, hogy Ukrajna mindent visszafoglaljon
10
Zavarta Hadházy tüntetőit a templom harangozása – verbális támadással adtak hangot nemtetszésüknek + videó

Legfrissebb híreink

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!