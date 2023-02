Radar - Katar 10 ezer, a foci vb-n használt mobilházat küld a földrengés sújtotta területekre

Megosztás itt:

Tavaly év végén rendezték meg Katarban a labdarúgó világbajnokságot. A szálláshiány megoldására a többi közt mobil konténerházakat telepítettek a fővárost, Dohát körülvevő sivatag üres területeire a szurkolók számára.

Katar most ígéretet tett arra, hogy akár 10 000 mobilházat is adományoz ezekből a földrengés sújtotta törökországi és szíriai területek számára. A mobilházakat a földrengés miatt hajléktalanná váltak elhelyezésére fogják használni. Az első, 350 lakókocsiból álló szállítmányt előkészítették és már Törökországba is küldték. A katari világbajnokság szervezői egyébként mindig is azt tervezték, hogy eladományozzák ezeket a lakóegységeket.

A közel-keleti ország segélyszállító teherautói humanitárius csomagokat is vittek a földrengés sújtotta Szíriába. A többi közt orvosi ellátmányt, sátrakat és búzát adományoztak a Katari Jótékonysági Szervezet közreműködésével.

Mint ismert, 7.8-as erősségű rengések rázták meg Törökországot és Szíriát, a halottak száma pedig mára átlépte a 40 000 főt. A földrengés, amely a hatodik legtöbb halált okozó természeti katasztrófa ebben az évszázadban, százezreket tett hajléktalanná a tél közepén.