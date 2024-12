Radar – Karácsonykor is van segítség + videó

Radar – Karácsonyi szokások: műsorvezetőinket kérdeztük + videó

Van aki csak december 23-án, de olyan is akad aki már november végén elkezdi az ünnepi hangolódást és feldíszíti a karácsonyfáját. Persze a díszítés is divat és ízlés függő, hiszen a karácsonyi dekorációk is évről évre változnak.