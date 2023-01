Radar - Karácsonyfából készítenek mulcsot

Sopronban is megkezdődött a karácsonyfák begyűjtése. A lakótelepek kijelölt gyűjtőpontjairól a Sopron Holding Zrt. munkatársai szállítják el a díszeitől megszabadított karácsonyfákat.

A talaj takarására alkalmas anyag, viszonylag hamar elkészül. Pár hónapnyi bomlás után, már a tavaszi viragok talajtakarására is felhasználható a most keletkező mulcs.