Radar - Kapu Tibor: az űrben létezik honvágy, a földön meg űrvágy + videó

Összeomlóban a Tisza Párt? Már a baloldali kutatók sem tudják kozmetikázni a számokat

Charlie Kirk gyilkosa - FBI: megjelent az első fotó, tudjuk a menekülési irányt

Leleplezés: nem mondott igazat a Tisza alelnöke, nem érte anyagi kár szállodáját + videó

Fico kemény üzenete az EU-nak: nincs több szankció, amíg az európai gazdaság nem kap lendületet

Két MÁV-alkalmazott sérült meg könnyebben, amikor egy Vácról Balassagyarmatra tartó vonat két kocsija kisiklott Magyarkút megállónál péntek reggel. Hegyi Zsolt vezérigazgató azonnali vizsgálatot indított, miközben a helyreállítás és a pótlóbuszok szervezése zajlik.

A mustgázzal kapcsolatos balesetek megelőzése érdekében felkészítő gyakorlatot szerveztek. A szakemberek amellett, hogy elismétlik a mentési protokollt, a lakosság figyelmét is felhívják a veszélyre.

Svenk, a HírTV mozimagazinja A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Sajtóklub - ajánló Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.

Vezércikk - ajánló Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.