Radar - Kapu Tibor: az űrben létezik honvágy, a földön meg űrvágy + videó
2025. szeptember 12., péntek 18:15
| Hír TV
Az Axiom 4 misszió kutatóűrhajósa exkluzív interjút adott a Hír Tv-nek, sőt, a kedvünkért kivételt tett és meglepett egy családot, akik nem is sejtették, hogy a Huniverzum kalandjuk egy különleges találkozással fog véget érni.
Két MÁV-alkalmazott sérült meg könnyebben, amikor egy Vácról Balassagyarmatra tartó vonat két kocsija kisiklott Magyarkút megállónál péntek reggel. Hegyi Zsolt vezérigazgató azonnali vizsgálatot indított, miközben a helyreállítás és a pótlóbuszok szervezése zajlik.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Charlie Kirk egyszerre volt konzervatív aktivista, politikus, médiaszereplő, podcaster és sikeres influencer hatalmas követőtáborral. A fiatal, mindössze 31 éves aktivistát a golyó a nyakán találta el. A felvételeken jól látszik, hogy szinte azonnal meghalt.