Radar – Kapj rá! – Halfogyasztást ösztönző kampány + videó

A halgazdálkodás Magyarországon nem csak gazdasági tevékenység, hanem ökológiai és természetvédelmi szempontból is kulcsfontosságú. A halgazdálkodás fontos szerepet tölt be a vízi ökoszisztémák egyensúlyának fenntartásában.

A magyar hal minősége kiemelkedően jó, ezért is érdemes a tengerentúli halfajtákkal szemben inkább megbízható forrásból választani.

Egészségünk megőrzése érdekében heti egyszer ajánlott halat fogyasztani, ugyanis a rendszeres halfogyasztás számos jótékony hatással van a szervezetre. Kiváló fehérjeforrás, könnyen emészthető, gazdag omega 3 zsírsavakban. Diétába is könnyen beilleszthető, illetve rendkívül sokféle módon elkészíthető.