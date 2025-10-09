Keresés

Radar

Radar – Kapj rá! – Halfogyasztást ösztönző kampány + videó

2025. október 09., csütörtök 18:47 | HírTV
kampány halgazdálkodás halfogyasztás

Évente 6-7 kg halat fogyasztanak a magyarok, ez kevésnek bizonyul, messze elmaradunk az európai átlagtól. Ezért indult el a Kapj rá! halfogyasztást ösztönző kampány, amelynek célja, hogy népszerűbbé tegyék a halfogyasztás, ezzel felhívva a figyelmet az egészséges életmód és a tudatos táplálkozás fontosságár

A halgazdálkodás Magyarországon nem csak gazdasági tevékenység, hanem ökológiai és természetvédelmi szempontból is kulcsfontosságú. A halgazdálkodás fontos szerepet tölt be a vízi ökoszisztémák egyensúlyának fenntartásában.

A magyar hal minősége kiemelkedően jó, ezért is érdemes a tengerentúli halfajtákkal szemben inkább megbízható forrásból választani.

Egészségünk megőrzése érdekében heti egyszer ajánlott halat fogyasztani, ugyanis a rendszeres halfogyasztás számos jótékony hatással van a szervezetre. Kiváló fehérjeforrás, könnyen emészthető, gazdag omega 3 zsírsavakban. Diétába is könnyen beilleszthető, illetve rendkívül sokféle módon elkészíthető.

