Az impozáns Budai Várban található Szentháromság téren ad jubileumi koncertet holnap este Leslie Mándoki. A 30 éves jubileumon a világhírű magyar zenész-producer mellett világsztárokkal is találkozhatnak a nézők. A főpróbára, ami jelenleg is zajlik, stábunkat is beengedték, ezért a helyszínről kollégánkat, Hotzi Rékát kapcsoltuk.