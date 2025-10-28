Keresés

Radar – Jöttem, láttam, átsuhantam, de a lelketekben itt maradtam + videó

2025. október 28., kedd 17:30 | HírTV

"Ők azok a kisbabák, akik még vagy a várandósság alatt, vagy a születésük után egy éven belül halnak meg. És őrájuk emlékezünk ilyenkor." Így beszélt az "átsuhanó babákról" Sevcsik M. Anna, az Élet.érzés Egyesület alapítója.

  • Radar – Jöttem, láttam, átsuhantam, de a lelketekben itt maradtam + videó

Sevcsik M. Anna: "Ezt az elnevezést hat éve, amikor elindítottuk ezt a kiállítást, mi hoztuk be a köztudatba az Életérzés Egyesülettel. Igazából pont valahol egy kicsikét arra szeretnénk rámutatni, hogy azt kimondani, hogy elvetéltem, vagy perinatális gyász, ezek mind olyan kifejezések, amik azt gondolom, hogy egy kicsit hidegebbek vagy esetleg még fájdalmat is okoznak jobban, míg az átsuhanó baba talán egy picikét szebb."

