Radar - Joe Kovacsot meghatotta a magyar közönség szeretete

Nemcsak a magyar származású amerikait, hanem a világbajnoki negyedik helyezett egykori kiváló rövidtávfutót, Kovács Attilát is volt szerencsénk megszólítani a világbajnokság második napján.

A 1989-es születésű pennsylvaniai dobóatléta, Joe Kovacs magyar felmenőkkel rendelkezik.

Nagyon különleges számomra, hogy itt lehetek, úgy érzem magam mintha otthon lennék. Kaptam egy csomó ajándékot a lelátóról. Az emberek egy csomó emléket adtak nekem Magyarországról. Rengeteg embernek ugyanaz a neve mint nekem, Kovács, szóval úgy érzem magam mintha egy csomó unokatestvérem lenne.

Bár az érem nem csillog úgy, ahogy szerette volna, de a közönség buzdítása fantasztikus élmény marad a számára. Ikreivel és edző feleségével két nap múlva már repülnek is haza, de addig is Joe számára most már a pihenésé a főszerep.