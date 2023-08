Radar - Jégbirodalom

Megosztás itt:

A most érkezett Humboldt-pingvinek már a Jégkorszak Interaktív Állatbemutató első látványosságai. A különleges létesítményt ugyan csak tavasszal nyitják meg a közönség előtt, de az első madarakat már be tudják mutatni a vendégeknek.

Az állatok Svédországból és Németországból érkeztek, néhány napon belül azonban újabb társakkal bővül majd a kolónia. Augusztus végére 17 Humboldt-pingvin úszkálhat majd Nyíregyházán.

Az intézményben a Humboldt-pingvineken kívül lesz olyan is, amely eddig még nem élt Magyarországon, ilyen a nagy királypingvin és a sziklaugró pingvin is. De rajtuk kívül sarki róka, sarki farkas vagy rénszarvas is itt kap majd új kifutót. Valamint az épületben jegesmedvék is lesznek.

A jégkorszak birodalom teteje télen nyitva lesz, míg nyáron zárva tart majd. Na de, hogyan kerül Nyíregyházára gyilkos bálna? Kiderül riportunkból.