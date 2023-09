Radar - Itt a szarvasbőgés ideje!

Radar – Újjászületett Ikarusok a Közlekedési Múzeumban

Szinte mindenkinek van valamilyen emléke az ikonikus márkáról, annyira meghatározó szerepet töltött be a hazai utakon. A múzeum most a többi közt három újonnan restaurált típust mutat be a kőbányai Északi Járműjavító Dízelcsarnokában.

2023. szeptember 11.