Radar - Iskolakezdésnél a közlekedésbiztonság az első

A szeptemberi becsöngetésre a Budapesti Rendőrfőkapitányság is előre készült. Az egyik zuglói általános iskolában már 7 óra után egyenruhások várták a gyerekek megérkezését az első tanítási napra. És ez most egy darabig így is marad.

Fontosnak tartják, hogy a gyerekek ismerjék meg azokat az alapvető közlekedési szabályokat, amik a biztonságos közlekedéshez nélkülözhetetlenek. Emellett újrafestették a burkolati jeleket, és ahol szükséges ott növényzetet ritkítottak, hogy jól láthatóvá váljanak a közlekedési táblák.

Mintegy 2000 iskolarendőr vállal szolgálatot egész szeptemberben országszerte mintegy 2900 oktatási intézményben. Folyamatosan részt vesznek az iskola életében és kapcsolatot tartanak mind az intézmény vezetőivel, mind a diákokkal.