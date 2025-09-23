Radar – Irán tovább fokozza az urándúsítást a nemzetközi szankciók ellenére + videó

Megosztás itt:

DR. Kemény János - John Lukács Intézet, tudományos munkatárs: "2015-ben az 5 állandó BT tag plusz Németország egy megállapodást kötött Iránnal amiben megállapodtak arról hogy a nukleáris anyagokat hogyan kezelik, milyen ellenőrzések vannak. Ugye 2017-ben a Trump adminisztráció ebből kilépett és azóta ez egy eléggé feszült helyzetet teremtett. Az irániak azt mondták hogy az európaiak így nem tudták garantálni az egyezményben foglaltakat és hát ez feszültséget szült a felek között."

A határidő szorít. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa elutasította a mentesség meghosszabbítását, így a visszarendeződés már csak napok kérdése. Emmanuel Macron francia elnök világossá tette: a szankciók visszaállítása elkerülhetetlen, ha Irán nem tesz engedményeket.