Radar – Immár 90 éve, idén is Kékszalag + videó

Haranghy Csaba, elnök, Magyar Vitorlás Szövetség: "Elsőre talán degradáló kifejezésnek tűnik, de a második legfontosabb eseményünk, a Magyar Vitorlás Szövetségnek az elsődleges dolga az a versenysportnak a támogatása és szervezése és az ide évben olimpia évében is vagyunk."

Holczhauer András, főtitkár, MVSZ: "Európa legnagyobb, leghosszabb és Hála Isetnnek a legnépesebb vitorlásversenyéről, tókerülő versenyéről van szó."

A Kékszalagon tehát hobbihajósok is indulhatnak, ezért a verseny okkal lett kitett az időjárási körülményeknek. A profikat az időjárás ugyanis nem befolyásolja.

Haranghy Csaba, elnök, Magyar Vitorlás Szövetség: "Nagyrészt függ az időjárás előrejelzéstől, hogy hány versenyző fog indulni, a hajók számát tekintve jellemző az 500-550 közötti szám, ha jó meteorológia lesz akkor többen fognak indulni.

Holczhauser András, főtitkár, Magyar Vitorlás Szövetség: "Nagyon bízunk benne, hogy az idei évben is elérjük ezt a szép számot, vagy még meg is haladjuk, nagyon függ ez a versenyen várható időjárástól is, hiszen , sokan a verseny előtti napon, a nevezés napján döntik el hogy rajthoz állnak-e.

Kormányzati segítséggel épült meg Balatonfüreden a Kékszalag port, amelynek 50%-ban a Magyar Vitorlás Szövetség, 26%-ban a Kajak-Kenu Szövetség és 24%-ban pedig Balatonfüred városa a tulajdonosa.