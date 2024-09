Radar – Illegális cigi az éjjeliszekrényben + videó

Megosztás itt:

Juhászné Prantner Etelka sajtószóvivő, Bevetési Igazgatóság Nemzeti Adó-és Vámhivatal: "Nyilván az a gyakoribb, amikor közúti ellenőrzés során találunk cigarettát, de bizony a keleti ország részben, ahol van maga a dohányföldek, ott nagyon gyakoribb, ott sokkal gyakoribb ez az eset, hiszen az ott élők ismerik, hogy hol vannak a dohányföldek, tulajdonképpen már beleszülettek ebbe, hogy látják, hogy működik a dohánytermelés, ezért nagyon sokszor saját maguk, ha illegálisan gyűjtögetnek leveleket, akkor képesek előállítani a fogyasztási dohányt. Nyilván ennek nem lesz olyan minősége, mint amit rendesen, legálisan vásárolhatunk, de számos esetben az is előfordult, hogy úgy próbálják ki egészíteni a keresetüket, hogy a dohánylevélhez akár tölgyfa levelet is hozzádarálnak. Ez ugye nagyon veszélyes is lehet."

A legutóbbi esetben is egy magán lakóingatlanban találtak illegális dohányt. Az itt lakók meglepő éléskamrát alakítottak ki.