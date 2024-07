Radar – Így néz ki a magyar uniós elnökség brüsszeli bázisa + videó

Megosztás itt:

Hosszú folyosókon a nyári késődélután már csak egy-egy dolgozó halad el a kiállított kortárs magyar festmények és bútorok között, de a tanácsülések, bizottsági tárgyalások és egyéb elnökségi program alatt nagy a nyüzsgés az emeleten és a földszinten is, ahol már a belépőket is a magyar művészek alkotásai fogadják.

A teret kisplasztikák, szobrok, különleges, elsősorban ülésre és beszélgetésre szolgáló bútorok tagolják, a falakon pedig ezekkel harmonizáló, kortárs magyar festmények csodálhatóak meg. Az művészeti alkotások a Magyar Nemzeti Bank gyűjteményéből származnak, a bútorokat pedig a Magyar Divat és Dizájn ügynökséggel közösen választotta ki az elnökségi csapat. A jegybank által életre hívott kortárs művészeti gyűjteményt gondozó divízió vezetője szerint nagy dolog, hogy az uniós elnökség során lehetőség van fiatal művészek munkájának bemutatására. A művészettörténész hozzátette, fontos szempont volt, hogy egyben harmonikus és modern teret hozzanak létre.

Hamvai Kinga, divízióvezető, MNB Arts & Culture: „Több szempontot vettünk figyelembe, természetesen a hangulatot és hogy reprezentálja a magyar kultúrát és mint mondtam együtt működtünk a Hungarian Fashion and Design ügynökséggel, úgyhogy a teret egyben kezeltük, a designer bútorokat és a festményeket egymáshoz válogattuk, együttműködésben.”

A delegációs szobák előterében és a tárgyalókban is vidám színek köszönnek vissza a falakról és az eléjük helyezett bútorokról is. A művészettörténész szerint érzelmek és a magyar hagyományok is visszaköszönnek a többnyire absztrakt alkotásokról, amelyek jól reprezentálják a világszínvonalú Magyar művészetet.