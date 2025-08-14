Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 14. Csütörtök Marcell napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Monitor 20:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Radar

Radar – Igaz vagy hamis? + videó

2025. augusztus 14., csütörtök 17:30 | HírTV

A világ több pontján is közkedvelt szórakozás az óriási orkákat mutatványozás közben nézni. Egészen addig, amíg nem fullad tragédiába. Figyelem, a nyugalom megzavarására alkalmas felvételek láthatóak!

  • Radar – Igaz vagy hamis? + videó

Ezt a tragikus sorsú orka idomárt Jessica Radcliffe-nek hívják és ha rákeresünk a nevére az egyik legismertebb social média felületén, akkor rengeteg tartalmat találunk. Véreset és kevésbé drasztikusat. De ami szembetűnő, hogy Jessica neve alatt láthatunk ázsiai származású, szőke és barna hajú nőt is. És a tragédia pillanatában van, ahol fürdőruhában van, de található olyan kép is, ahol neoprén ruhában tartja a showt. Akkor most mi is a valóság?

További híreink

Orbán Viktor is megszólalt Demjén Ferenc balesete kapcsán

Budai Gyula: A nyomozati iratok nyilvánosságra hozatala veszélyeztetné a nyomozás érdekeit + videó

Kőkemény földrajzi-kvíz: mennyit tudsz Magyarország hegyeiről, folyóiról és városairól?

Magyar Péter nem áll le, műbalhéra készül Székesfehérváron

„Tudom, te forrón szereted…” – Nincs vége! Kíméletlenül egymásnak ugrottak a TV2 sztárjai

Bayer Zsolt: Látlelet

Az európai hatalmak és Ukrajna az amerikai-orosz tűzszüneti tervre egy ellenjavaslattal válaszoltak

Orvosi vizsgálatra készülnek Liverpoolban; bejelentés Ronaldóéknál? – csütörtöki transzferhíradó

Hatalmasat nyert a Fradi itthon

További híreink

Hatalmasat nyert a Fradi itthon

Ukrán atomtámadással fenyegették meg a moszkvaiakat

Botrány Budapesten: vége az ingyenes parkolásnak

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Botrány Budapesten: vége az ingyenes parkolásnak
2
Súlyos következményekkel nézhet szembe Vlagyimir Putyin, ha nem egyezik bele a tűzszünetbe + videó
3
Az alaszkai amerikai-orosz csúcs előjátékaként Trumpék feloldanak párat az Oroszország elleni szankciók közül
4
Vezércikk - Megjelent Magyar Péter pártlapja + videó
5
Holttestek lebegtek a Szajnában
6
Drogválság temeti Skóciát
7
Orbán Viktor: Nekem csak egy barátom van, a magyarok
8
Napindító: Rendkívüli, virtuális csúcstalálkozót tartottak az európai vezetők + videó
9
Fordulat az időjárásban
10
Monitor - Magyar Péter a Takács Péter által alapított Digitális Polgári Kört kritizálta Siófokon + videó

Legfrissebb híreink

Radar – Főszerepben az étolaj + videó

Radar – Főszerepben az étolaj + videó

 Világszerte számtalan konyhában jelenik meg az étolaj, azonban annak többszöri felhasználása az emberi egészségre káros hatással bír, nem is beszélve a környezetünkre gyakorolt ártalmairól.

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!