Radar – Húsz év csend egy házasságban + videó

Az utóbbi hetekben ismét felütötte a fejét a médiában annak a japán férfinak a története aki 2 évtizeden át nem szólt a feleségéhez, miközben ugyanabban a házban éltek, felnevelték gyermekeiket, és még egy harmadik gyermekük is született a hallgatás évei alatt.

A nő többször megpróbálta megtörni a csendet, de férje csak bólintásokkal, morgásokkal vagy apró gesztusokkal reagált.

És, hogy mi váltotta ki ezt a reakciót? A férfi elmondása szerint a felesége minden figyelmét a gyerekeikre fordította, és nem foglalkozott eleget vele.