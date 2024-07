Radar – Hőségriadó a Balatonon + videó

Megosztás itt:

Indul a nap az elsősegélynyújtó helyen, a strandon. Az idén már tizennyolcadik alkalommal vesznek részt a Vöröskereszt fiataljai a fürdőhelyek biztosításában. A leggyakoribb, ellátást igénylő esetek továbbra is a kagyló, vagy kő okozta sérülések, de a nagy melegben egyre több a napégés, napszúrás, sőt néhány esetben a hőguta is. Az erős napsugárzásra és melegre minden szervezet másképp reagál.

Kormos Ádám ifjúsági szakmai vezető, Magyar Vöröskereszt: "Vannak olyanok, a kisebb szervezeteknél, hogy akik eddig is kevesebb folyadékot, kevesebbet ettek, ittak a nap folyamán, azoknál sokkal hamarabb előfordulhat, akár egy óra alatt is. Vannak olyanok is, akik rendesen étkeztek és rendesen ittak, de mégsem figyeltek oda, hogy legyen rajtuk sapka, vagy éppen bekenjék magukat naptejjel. Nekik lehet, hogy egy egész napot is kell ott tölteniük, és akkor estére fog jelentkezni náluk a napszúrásos állapot. Nem lehet egy standardot kialakítani, hogy pontosan mi az ami biztosan napszúrást fog eredményezni, hogy ha itt szétnézünk a strandon, hogy ő már mondjuk pont egy órája itt van a napon, akkor ő biztosan napszúrást fog kapni, én szerintem ez egyén függő."

Az elsősegélynyújtók, ha van rá idejük, figyelmeztetik a strandolókat a veszélyekre, sőt naptejet is adnak ha kell. Fontos, hogy bekenje magát naptejjel, ahogy mondtam, sok folyadékot fogyasszon, és tessék fölvenni nap ellen sapkát a napszúrás ellen, nehogy bekövetkezzen.

Az első hét nap, az 414 esettel zárult, pedig volt ebben esős idő is, hogy ha az előző év, tehát a 2023-as szezon bármely hetét nézzük, akkor mindegyiket meghaladta, az előző hetünk időszaka. Tehát azt jelenti, hogy ez egy igen magas szám, most itt a hetet egyébként úgy kezdtük, hogy egy kicsit borúsabb volt az idő, napi 20-40 között voltak az esetszámaink, de most, hogy közeledik a hétvége, megint azt látjuk, hogy egyre többen érkeznek a partra, egyre többen vannak a strandokon, ezáltal az esetszámaink is. Itt Balatonszárszón egy órája vagyunk itt, és az önkénteseinknek már három esetellátásuk is volt.

A hőség egyre több embert vonz a vízpartra, a strandok bejáratánál már kora délelőtt sorban állnak az emberek. A balatonszárszói strand üzemeltetői ugyanakkor úgy látják, bár mindent elkövetnek, hogy felhívják az emberek figyelmét a hőség veszélyeire, nem mindig fogadjak azt meg a strandolók.