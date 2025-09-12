Radar - Horror Baranyában: megölték az anyóst + videó

Deutsch Tamás: a Patrióták EP-frakciója elfogadhatatlannak tartja az Európai Bizottság 2026-os költségvetési javaslatát

A frakció álláspontja szerint meg kell állítani az illegális migrációt, támogatni kell a határokat védő tagállamokat, tiszteletben kell tartani a nemzeti szuverenitást, a béke oldalán kell állni és segíteni kell az európai gazdákat - jelentette ki Deutsch Tamás a Fidesz-KDNP képviselőcsoport vezetője.