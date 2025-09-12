Radar - Horror Baranyában: megölték az anyóst + videó

Őrizetbe vették Charlie Kirk gyilkosát. A konzervatív véleményvezér elleni merénylet kapcsán megszólalt Tarjányi Péter, biztonságpolitikai szakértő szerint, válaszúthoz érkeztünk, bárki célpont lehet. Erre is reflektálnak Vendégeink.
A frakció álláspontja szerint meg kell állítani az illegális migrációt, támogatni kell a határokat védő tagállamokat, tiszteletben kell tartani a nemzeti szuverenitást, a béke oldalán kell állni és segíteni kell az európai gazdákat - jelentette ki Deutsch Tamás a Fidesz-KDNP képviselőcsoport vezetője.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Az Axiom 4 misszió kutatóűrhajósa exkluzív interjút adott a Hír Tv-nek, sőt, a kedvünkért kivételt tett és meglepett egy családot, akik nem is sejtették, hogy a Huniverzum kalandjuk egy különleges találkozással fog véget érni.