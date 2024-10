Radar – Home staging – Hogyan kell jól lakást eladni? + videó

Megosztás itt:

Ugyanazt az ingatlant másképp látja az eladó és a vevő. Ezért ahhoz, hogy a lehető legjobb árat kapja valaki az ingatlanáért, értékessé kell tennie a vásárló számára. Meg kell mutassa a benne rejlő potenciált és ki kell emelnie az előnyös adottságait.

Bármennyire is meglepőnek tűnhet, de még ez ilyen nagy volumenű döntés, mint egy ingatlan megvásárlás, az is érzelmi alapú döntés, ezt kutatások bizonyítják. És például az is egy érdekes tény, hogy összesen tíz másodpercünk van arra, hogy egy vevőre hassunk, amikor belép a lakásba, tehát gyakorlatilag 10 másodperc alatt eldönti, kell-e neki az a lakás, vagy nem.