Radar – Hogyan fertőz a húsevő baktérium? + videó

A riport egyik szereplője Ágnes, majdnem az életébe került egy kavics okozta sérülés, ugyanis a húsevő baktérium támadta meg a szervezetét. A kistarcsai édesanya fél évvel ezelőtt kirándulni ment a kislányával, amikor egy ártalmatlannak hitt kavics belement a cipőjébe és feltörte a lábát. Később kiderült, hogy a nő vérmérgezést kapott, amibe majdnem belehalt.

Kucseráné Dancsó Ágnes: "Inkább ezeket a hátsó részeket érte. Itt ment be a kavics, ott még látszik is, tehát hogy még az még mindig megvan."

A baj csak ezután kezdődött. Eleinte Ágnes kenegette a sebet, de az nem gyógyult, majd kis idő elteltével már lábra állni sem tudott, műtétek és vizsgálatok sokasága következett.

Kucseráné Dancsó Ágnes: "És akkor elkezdték kiszedegetni azokat a részeket a lábamból, amit megevett ez a baktérium. Utána sikerült kideríteni, hogy azon a kövön, ami feltörte a lábamat, azon feltehetően volt egy fertőzött állati ürülék, ami bekerült a véráramba, és így kaptam vérmérgezést."

Dr. Kardos Gábor vezető, Mikrobiológiai Referencia Laboratóriumi Főosztály, NNGYK: "Egy olyan baktérium, ami az embernek a torkában és a bőrén is élhet. Okoz például tüszős mandulagyulladást is, amit mindannyian jól ismerünk. Ez egy gyerekkori betegség, és általában mindenki egy kis antibiotikum-terápiára kiválóan meggyógyul. Ő okozza a skarlátot is, amennyiben termel egy bizonyos kiütéseket okozó toxint, és különböző olyan gennyedéseket a bőrünkön, mint mondjuk az ótvar."