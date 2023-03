Radar - Hiánypótló kutatás: az influenza hatása

Radar - Tacskók versenye

Csaknem 150 tacskó versenyzett a győztes címekért a festői szépségű Arlói-tó partján. A szervezők a prevencióra is gondoltak, volt előadás a tacskó gerincével kapcsolatos legújabb kutatásokról, és az úgynevezett bálavadászat is most debütált hazánkban.

2023. március 09.