Radar – Hétvégén indul a parlagfű szezon + videó

Szigeti Tamás környezet-egészségügyi szakértő, NNGYK: "Toronymagasan a parlagfű, amire a legtöbb magyar ember allergiás. Emellett nagyon sok egyéb környezeterősítő allergén is van, így például a pázsitfűfélék, melynek jelenleg a szezonja éppen lecsengőben van, vagy akár az év elején a mogyoró virágporára is nagyon sokan allergiásak, illetve még a fák közül az égert emelném ki, amelyre sok magyar allergiás."

Az allergiás tünetek erősségének mérséklése érdekében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ azt javasolja a parlagfű virágporára érzékenyek számára, hogy mielőbb kezdjék meg a gyógyszeres kezelést, mert a hétvégére a levegő pollenterhelése eléri a közepes vagy akár a magas szintet is.

Szigeti Tamás környezet-egészségügyi szakértő, NNGYK: "Nagyon fontos szerepe van a gyógyszeres kezelésnek. Nem szabad megvárni az allergiás tünetek megjelenését. Már a parlagfűszezon kezdete előtt körülbelül két héttel érdemes a gyógyszeres kezelést elkezdeni. Ha valakinek még nincs beállított gyógyszeres kezelése, akkor feltétlenül szakorvoshoz kell fordulni. Emellett nagyon sok házi praktikát is tehetünk a tünetek mérséklése érdekében, így például megtapad a hajunkon vagy akár a ruhaneműn is a parlagfű pollenszemek, ezért fontos például, hogy lehetőleg gyakorta mossunk hajat, lehetőleg a nedves ruhákat ne kint teregessük, hiszen ezzel bevisszük a pollenszemet. Fontos szerepe van az utazásnak, ha allergiásak vagyunk, akkor felhúzott ablakkal utazunk, kapcsoljuk be a szűrőt, ezzel is védeni tudjuk magunkat."