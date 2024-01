Radar - Hatalomátvétel helyett elfogás: 10 helyszínen 150 rendőr + videó

Megosztás itt:

A közösségi videómegosztó portálokon gyakran találkozhatunk furcsa, sőt törvényellenes videókkal. Természetesen a rend őrei is figyelik a nem kívánatos, illegális tartalmakat. Így juthatott a rendőrség látókörébe tavaly novemberben egy társaság videója.

Egy video megosztó portálra került fel egy olyan video, amelyen az látható és hallható, hogy egy társaság tagjai bejelentik, hogy megalakítják a Szkíta Magyarországot.

Azt is elmondták, hogy le fogják fegyverezni a magyar katonaság és rendőrség erőit. illetőleg bejelentették azt is, hogy le fogják tartóztatni a volt és a jelenlegi kormánytagokat is.

A szervezet tagjait sikerült beazonosítani, elfogásukra kedden került sor. Összehangolt műveletet kellett végrehajtaniuk több megyében. Az akcióban közel 150 rendőr vett részt, a Veszprém, Pest, Zala, Bács-Kiskun vármegyékben, és Budapesten végrehajtott akciókban.

A kutatások során a nyomozók több helyszínen lőfegyvereket és lőszerek mellett gáz és - riasztófegyvert is találtak és foglaltak le.

Az előkerült dokumentumokból kiderül, hogy a Szkíta Magyarország nevű szervezet okmányokat állított ki tagjaink. Személyazonosító igazolványok, forgalmi engedélyek, de még diplomáciai mentességet igazoló papírok is előkerültek.

Összesen 11 emberrel szemben intézkedtek, közülük nyolcat – hét férfit és egy nőt – gyanúsítottként hallgattak ki a nyomozók, majd három férfit őrizetbe is vettek.

Teljes riport: