Radar – Hamis festmények nyomában + videó

Megosztás itt:

A magyar műkincsállomány, ami nálunk megfordul - nem általánosítok - 60-70 százaléka hamis a bekerülő műtárgyaknak.

Nézzünk is meg egy képet. Mednyánszky László Tátrai táj című alkotását fogjuk górcső alá venni. Vagy annak másolatát, ez hamarosan kiderül. Első lépésként mikroszkópos felület vizsgálat következik. Ha eredeti a mű, akkor 5 és 15 millió forint között lehet a piaci értéke.

A Tátrai sorozatát több mint száz évvel ezelőtt készítette, úgyhogy ennek a képnek is legalább 100 évesnek kéne lenni. / Ahhoz képest ez a felület, amit látunk a mikroszkóp alatt, ez nagyon-nagyon sima, nagyon sík és nagyon kicsik benne azok a bizonyos pigmentszemcsék 100 évvel ezelőtt sokkal nagyobbak voltak, illetve a festéknek az úgynevezett terülőképessége is egészen más volt. / Vastag, sárga lapréteg borítja a képet, és van egy mesterséges öregítés is a festmény felületén. Tehát azt akarták, hogy ezt mi elhiggyük, hogy ez a festmény tényleg régi.

Végvári Zsófia 2005 óta foglalkozik festmények vizsgálatával. A szakértő a legkorszerűbb technológiát felhasználva ad részletes elemzést. Amit itt látnak, az nem csak hazánkban, hanem Közép-Európai viszonylatban is egyedülálló. Így kizárható minden spekuláció és szubjektív vélemény, az eredmény megkérdőjelezhetetlen.